Joe Biden ei toeta Trumpi ametist tagandamist

78-aastane Biden tunnistas, et juhul kui Trumpi ametiaja lõpuni oleks üle poole aasta, "peaksime tegema kõik", et sundida ta ametist lahkuma, ent kuna selleni on kõigest 11 päeva, keskendub ta pigem võimu korrapärasele üleminekule 20. jaanuaril, vahendab AP.

"Kiireim viis selleks on meie ametisse vannutamine 20. jaanuaril," lausus Biden. "Mis tegelikult enne või pärast toimub, on Kongressi otsustada. Kuid mina ootan kannatamatult seda, et ta ametist lahkub."

USA Kongressi demokraadid kaaluvad president Trumpile teist korda ametikuriteo süüdistuse esitamist ehk impeachment'i pärast viimase õhutatud rahvahulga rünnakut Kapitooliumile.

Esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi ja Senati demokraatide juht Chuck Schumer kutsusid alustama viivitamatult ametikuriteo süüdistuse esitamise protseduure, kui asepresident Mike Pence ja Trumpi kabineti liikmed ei astu ise samme Trumpi võimult kõrvaldamiseks.

Et Trumpi ametiaega on alles jäänud alla kahe nädala, pole selge, kas on üldse piisavalt aega ametikuriteo süüdistuse esitamise protseduuri lõpule viimiseks.

Pelosi ja Schumer kutsusid Pence’i ja Trumpi kabinetti rakendama USA põhiseaduse 25. parandust, mis lubab neil presidendi võimust ilma jätta, kui too ei suuda ametikohuseid täita. Nõuniku sõnul on Pence selle vastu.

Trump teatas viimaks neljapäeval, et kavatseb võimu 20. jaanuaril rahumeelselt üle anda, kuid ei osale Bideni ametisse vannutamise tseremoonial.

"Teel siia öeldi mulle, et ta andis märku, et ei kavatse ametisse vannutamisele ilmuda," ütles Biden reedel. "Üks väheseid asju, milles tema ja mina oleme eales ühel nõul olnud. See on hea, et ta välja ilmu. Ta on olnud häbiplekk meie riigile."

"Ta ületas isegi minu halvimad ettekujutused tema kohta," märkis Biden. "Ta on üks Ameerika Ühendriikide ajaloo ebapädevamaid presidente."