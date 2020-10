Joe Biden andis negatiivse koroonaproovi

Biden teatas Twitteris, et nii tema kui ka abikaasa Jill Bideni testid olid negatiivsed. "Loodan, et see on meeldetuletus: kandke maski, hoidke sotsiaalset distantsi ja peske käsi," lisas ta. Biden soovis varem Trumpile ja tema abikaasale Melania Trumpile kiiret paranemist.

President Trump teatas täna, et tema ja esimene leedi on haigestunud koroonaviirusesse ja jäävad karantiini.

Trump kinnitas täna, et koroonaviirus on ka tema lähedasel nõunikul Hope Hicksil, kellega on presidendipaar lähiajal palju kokku puutunud.