Joe Biden: Ameerika on tagasi

"Ma pean oma sõna. Ameerika on tagasi. Ma räägin teiega täna kui oma valitsemisaja alguses olev Ameerika Ühendriikide president ja saadan maailmale selge sõnumi: Ameerika on tagasi. Atlandi-ülene liit on tagasi. Ja me ei vaata tagasi," ütles Biden. "Lubage mul hajutada kõikvõimalikud kahtlused. Ameerika Ühendriigid teevad tihedat koostööd meie Euroopa Liidu partnerite ja kõikide regioonis olevate riikide pealinnadega."

"USA on täielikult pühendunud liidule NATO-ga," kinnitas ta, märkides, et USA toetab täielikult kollektiivse kaitse klauslit ehk alliansi aluslepingu artiklit 5.

Ühtlasi kutsus Biden Euroopa liitlasi ühinema, et tulla toime Hiina tugevneva poliitilise ja majandusliku mõjuga "Üheskoos tuleb meil valmistuda pikaajaliseks strateegiliseks konkurentsiks Hiinaga," sõnas Biden.

USA vastne president kutsus Euroopa liitlasi ka kahekordistama oma jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel, hoiatades "ülemaailmse eksistentsiaalse kriisi eest". "Me ei saa kliimamuutustega võitlemisel enam aega raisata ega teha pelgalt miinimumi," ütles Biden. "See on ülemaailmne eksistentsiaalne kriis. Selle tagajärgede all kannatame kõik."

Venemaast rääkides ütles Biden, et president Vladimir Putin soovib Euroopat nõrgendada. "Kreml ründab meie demokraatiaid ja kasutab relvana korruptsiooni, proovimaks õõnestada meie valitsemissüsteemi," lausus ta. "Venemaa juhid soovivad, et inimesed arvaksid, et meie süsteem on korrumpeerunum või sama korrumpeerunud kui nende oma. Kuid maailm teab, et see pole tõsi, sealhulgas venelased ise - Venemaa enda kodanikud."

"Putin püüab nõrgendada Euroopat - Euroopa projekti ja meie NATO allianssi. Ta tahab õõnestada atlandiülest ühtsust ja meie otsustavust, sest Kremlil on oluliselt lihtsam kiusata ja ähvardada üksikuid riike kui pidada läbirääkimisi tugeva ja tihedalt ühendatud atlandiülese kogukonnaga," tõdes Biden.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tervitas reedel Bideni lubadust värskendada suhteid Washingtoni ja selle Euroopa partnerite vahel, märkides, et "Saksamaa toetab Atlandi-ülestes suhetes uue peatüki alustamist". Merkel ütles ka, et rahvusvaheline üldsus vajab ühist plaani, pistmaks rinda Hiinaga, mida ta kirjeldas üheaegselt nii konkurendi kui partnerina.