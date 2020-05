Joe Biden afroameeriklasele: kui sa ei suuda otsustada minu ja Trumpi vahel, pole sa mustanahaline

Aldis piinlikesse olukordadesse sattuma, tegi Biden reedel antud intervjuus silmapaistva märkuse mustanahalise raadiosaatejuhi Charlamagne Tha Godiga pihta, rääkides temaga afroameeriklasi puudutavatest probleemidest, vahendab uudistekanal BBC.

Intervjuu vältel rõhutas 77-aastane Biden oma pikaajalisi sidemeid mustanahaliste kogukonnaga, märkides tänavu saadud ülekaalukat võitu demokraatide eelvalimistel Lõuna-Carolinas - osariigis, kus partei valijatest üle 60% on afroameeriklased.

"Ma võitsin iga maakonna. Ma võitsin kõige suurema osa mustade häältest kui ükskõik kes varem, sealhulgas Barack," viitas ta USA esimesele mustanahalisele presidendile Barack Obamale, kes valis Bideni 2008. aastal oma asepresidendiks.

"Kui te ei suuda aru saada, kas olete minu või Trumpi toetaja, siis te pole mustanahaline," teatas Biden, kui Charlamagne avaldas intervjuu lõpus soovi endise asepresidendiga arutelu jätkata.

Järgnenud avaliku pahameeletormi järel väljendas Biden väljaöeldu pärast kahetsust. "Ma ei oleks tohtinud nii hooletu olla," ütles ta. "Ma pole kunagi, mitte kunagi, kunagi võtnud afroameeriklaste [toetust] enesestmõistetavana."

Biden tunnistas, et läks üle piiri, öeldes, et "ei oleks tohtinud selline tarkutaja olla". "Keegi ei peaks hääletama ühegi partei poolt oma rassi, usu ja päritolu põhjal."

Trumpi kampaania haaras aga Bideni märkustest kinni. Tema vanemkampaanianõunik Katrina Pierson nimetas neid mustanahaliste suhtes "rassistlikuks ja dehumaniseerivaks".

"Ta usub tõesti, et ta, 77-aastane valge mees, peaks dikteerima, kuidas mustanahalised peaksid käituma," sõnas Trumpi nõunik.

Tema väljaöeldust haaras kinni ka mustanahaline senaator, vabariiklane Tim Scott, öeldes usutluses Fox Newsile, et "see on kõige ülbem kommentaar, mida ma olen üle pika aja kuulnud".

"Ta ütleb 1,3 miljonile afroameeriklasele, et nad pole mustanahalised? Kes kuradit nad tema arvates on?" lajatas Lõuna-Carolina seadusandja, viidates mustanahalistele ameeriklastele, kes hääletasid 2016. aastal Trumpi poolt.