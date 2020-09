Jerevan väitis, et Türgi hävitaja tulistas alla Armeenia lennuki. Bakuu ja Ankara eitavad

„Õhulahingu käigus tulistas Türgi F-16 Armeenia õhuruumis alla Armeenia õhujõudude Su-25, piloot hukkus,” teatas Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja Šušan Stepanjan Facebookis. Tema sõnul oli Türgi hävitaja 8200 meetri kõrgusel ja 60 kilomeetri sügavusel Armeenia territooriumi kohal, vahendab Interfax.

Teate järgi toetasid Türgi hävitajad F-16 Aserbaidžaani ründelennukite Su-25 ja droonide Bayraktar lööke Armeenia asulate ja sõjaväeüksuste pihta.

„Täna kell 10.30 lendasid Türgi õhujõududele kuuluvad hävitajad F-16 välja Gəncə lennuväljalt Aserbaidžaanis ning toetasid Aserbaidžaani ründelennukite Su-25 ja Aserbaidžaani Dəlləri lennuväljalt tulnud Türgi droonide Bayraktar lööke Armeenia Vardenisi, Mets Masriki ja Sotki asulate ning Armeenia relvajõudude üksuste pihta,” kirjutas Stepanjan, lisades, et Armeenia lennuvägi toetas sel ajal Armeenia õhutõrjevägesid.

„See on Armeenia poole järjekordne desinformatsioon,” ütles Aserbaidžaani kaitseministeeriumi pressiteenistuse ülem Vaqif Dərgahlı. Väidet, et F-16 tõusis õhku Aserbaidžaanist ta ei kommenteerinud.

Türgi presidendiadministratsiooni kommunikatsiooniosakonna juhataja Fahrettin Altun kinnitas aga Bloombergi vahendusel, et riigi õhujõud ei tulistanud alla Armeenia lennukit.

Mägi-Karabahhi vabariigi kaitseministri asetäitja Artur Sarkisjan teatas aga eile õhtul, et hävitatud on Aserbaidžaani sõjaväe 17 tanki, neli soomukit, kolm insener-tehnilist soomukit, 13 drooni ja üle 500 sõduri.

Armeenia kaitseministeeriumi esindaja Artsrun Ovannisjan teatas, et alates sõjategevuse taaspuhkemisest on Aserbaidžaan kaotanud langenutena 790 sõjaväelast ja haavata on saanud 1900. Ovannisjani sõnul on Armeenia hävitanud 137 Aserbaidžaani tanki, 72 drooni, seitse helikopterit ja ühe lennuki (An-2).

Aserbaidžaan omakorda teatas, et Armeenia on alates 27. septembrist langenute ja haavatutena kaotanud kuni 2300 sõjaväelast, kuni 130 tanki ja muud rasketehnikat, üle 200 suurtükiväe ja muu seadeldise ja kuni 25 õhutõrjevahendit. Lisaks sellele on Aserbaidžaan enda sõnul hävitanud vastase kuus komandopunkti, viis laskemoonaladu, kuni 50 tankitõrjevahendit ja 55 autot.