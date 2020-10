Jerevan ja Bakuu süüdistavad teineteist relvarahu rikkumises ja elamurajoonide jõhkras ründamises

Venemaal vaenupoolte vahel sõlmitud vaherahu vangide ja hukkunute surnukehade vahetamiseks pidi kehtima hakkama laupäeva pärastlõunal, kuid juba esimestel minutitel teatasid nii Jerevan kui Bakuu selle rikkumisest, vahendab Reuters.

Kõnelused olid vaenupoolte esimene diplomaatiline kontakt alates ajaloolise Mägi-Karabahhi konflikti taaskordsest lahvatamisest 27. septembril. Viimase kahe nädala jooksul on lahingutegevus nõudnud juba mitmesaja inimese elu ja sundinud kümned tuhanded elanikud oma kodudest lahkuma.

Aserbaidžaan jättis tippametnike avalikes kommentaarides juba laupäeval mulje, et näeb relvarahus niikuinii vaid lühikest ja ajutist hingetõmbepausi, märgib Reuters.

Aserbaidžaan süüdistas pühapäeva varahommikul Armeeniat oma suuruselt teise linna Ganja elamurajooni pommitamises, mille tagajärjel sai surma üheksa ja haavata veel 34 inimest. Videotelt on näha, kuidas tänavad on täis rususid ning hooned on saanud tõsiselt kahjustada.

Armeenia kaitseministeerium nimetas aserite väiteid Ganja rünnaku kohta aga "absoluutseks valeks" ja süüdistas Aserbaidžaani Mägi-Karabahhi alade, sealhulgas piirkonna suurima linna Stepanakerti jätkuvas ründamises.

Aserbaidžaan süüdistas samal ajal Armeeniat ka ebaõnnestunud raketirünnaku korraldamises Mingəçeviris asuvale hüdroelektrijaamale. Armeenia etnilised väed aga eitasid seesuguse rünnaku korraldamist.

Mägi-Karabahhi Armeenia etniliste jõudude juht Arayik Haratyunyan kirjeldas pühapäeva hommikul olukorda suhteliselt rahulikuna, kuid ütles, et ei tea, kui kaua see kestab, ja tõdes, et rindejoonel on endiselt pingeline.

Ta süüdistas aserite vägesid, et nad üritasid Hadruti linna ebaõnnestunult enda kontrolli alla võtta, ja ütles, et vangide vahetamise protsess oleks pidanud algama pühapäeval, kuid pole selge, kas ja millal see juhtub.