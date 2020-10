Jerevan ja Bakuu jõudsid uues relvarahus kokkuleppele, kuid süüdistavad teineteist selle rikkumises

Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles, et täna hommikul tabas teiselt poolt piiri raketi- ja suurtükituli. Aserbaidžaani kaitseministeerium süüdistas hiljem Armeenia vägesid suurtüki- ja mörditule kasutamises mööda nn kontaktliini, mis lahutab sõdivaid pooli.

Vastastikku süüdistamine hakkas pelgalt mõni tund pärast Armeenia ja Aserbaidžaani ühist teadet laupäeva õhtul, et uue vaherahu osas saavutati kokkulepe ja et see jõustub kohaliku aja järgi pühapäeva keskööl.

Armeenia teatel tuli teade esimesest relvarahu rikkumisest kõigest neli minutit pärast selle jõustumist, kui Bakuu asus Mägi-Karabahhi piirkonda rakette ja suurtükimürske tulistama. Aserbaidžaani teatel aga andis see vastuse Jabraili piirkonna pommitamisele Jerevani poolt.

1980. aastatest vinduv Mägi-Karabahhi konflikt puhkes uue hooga tänavu 27. septembril. Viimase kolme nädala jooksul on lahingutegevus nõudnud juba mitmesaja inimese elu ja sundinud kümned tuhanded piirkonna elanikud oma kodudest lahkuma.