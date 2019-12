Jeremy Corbyn vabandas hävitava tulemuse pärast, ent veel ei lahku

Corbyn keeldus ütlemast, millal ta erakonna esimehe kohalt tagasi astub, ent ajakirjanduse teatel võib ta ametisse jääda veel kuudeks, vahendab uudistekanal Sky.

"Tahtsin ühendada riiki, mida ma armastan, aga mul on kahju, et me ei tulnud sellega toime, ja ma tunnistan oma süüd selles," kirjutas Corbyn ajalehe The Sunday Mirror veergudel.

"Ma ei varja, et valimistulemus oli ränk hoop kõigile, kes nii meeleheitlikult vajavad tõelisi muutusi," märkis ta, õigustades hoolimata hävitavast kaotusest oma sotsialistlikku programmi.

Corbyni sõnul ei ole "mingit kahtlust, et meie poliitikad on populaarsed, alates peamiste teenuste ja raudtee riigistamisest kuni ulatusliku sotsiaalmajade programmi ja miljonite inimeste palgatõusuni. Küsimus on selles, kuidas me saavutame tulevikus edu seal, kus me sel korral põrusime?"

Töölispartei kaotas sel nädalal parlamendis 60 kohta. Valimised võitis peaminister Boris Johnsoni Konservatiivne Partei, mis edestas oponente mäekõrguselt, haarates juurde 48 kohta. Tooridel on sellega parlamendis 365, Töölisparteil 202, Šoti Rahvusparteil 13 ja liberaaldemokraatidel 11 saadikut.