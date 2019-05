Jekaterinburglanna Delfile: parki kiriku ehitamise referendumi tulemusi võltsitaks kohe kiriku kasuks

„Sellel skvääril ei ole linnaelanike jaoks mingit erilist tähendust, see on uusrajatis, mis rajati endise linnapea Arkadi Tšernetski ajal. Ma arvan, et protestid on seotud esmajärjekorras sellega, et Jekaterinburgis (nagu kogu Venemaal) ehitatakse viimasel ajal lubamatult palju kirikuid (kaubanduskeskusi, eliitelamuid jne) ning lubamatult vähe ühiskondlikku ruumi. Omal ajal saatsid täpselt samasugused protestid kaubanduskeskuse Park House ehitamist pargi asemel Pionerski rajoonis. Jekaterinburg on väga tihedalt asustatud linn ja seal ei jätku selgelt kohti puhkamiseks. Ja nüüd tahetakse inimestelt ära võtta üks vähestest sellistest kohtadest kesklinnas. Teine põhjus on selles, et Jekaterinburgis on väga tugevad protestimeeleolud. Ma olen ise osalenud massiprotestides aastatel 2011-2012 ja võin öelda, et uurallastele ei meeldi üldse, kui neile midagi peale surutakse, olgu siis kirik, linnapea või Ühtne Venemaa. Nii et seda protesti tuleb mõista laiemas kontekstis – kui protesti võimude vastu. Seda enam, et võimude otsene kriitika on Venemaal viimasel ajal keelatud või väga problemaatiline (miitingute seadus, võimude solvamise seadus, kohtuprotsessid jms),” rääkis Jekaterina.

Kiriku asukohta on mitu korda muudetud, miks jäädi nüüd just selle pargi juurde?

„See on keeruline küsimus. Naljatamisi pakkus keegi välja teooria, et siis moodustavad olemasolevad kirikud viisnurga.

Foto: Internetimeem

Aga kui tõsiselt rääkida, võiks pakkuda, et see on kommertsprojekt – Venemaal teenivad kirikud kultusesemete ja tasuliste kirikusakramentidega kauplemise pealt. Aga probleem on selles, et olemasolevad kirikud kesklinnas seisavad pooltühjana (mina isiklikult olen käinud niinimetatud Kirikus Verel ja rahvarohke on seal ainult suurte pühade ajal). Nii et ma ei usu, et küünalde ja ikoonide müük täidab sellise kiriku. Mulle tundub, et siia on segatud teised ärihuvid,” ütles Jekaterina.

Räägitakse, et lisaks kirikule endale on parki mõeldud ehitada ka ärikeskus ja elamispinnad.

Jekaterina sõnul ei ole see lõpuni selge, aga sellised kuulujutud liiguvad ja tema jaoks on see väga tõenäoline.

Mida on teada võimalikust referendumist ning kas linnas on olnud rahvaküsitlusi ja kuidas need on lõppenud?

„Referendumi läbiviimise poolt kogutakse praegu allkirju. Pretsedente rahvaküsitlustega nii palju, kui mina tean, ei ole olnud. Ja see küsitlus ei tundu mulle (nagu ka paljudele skvääri kaitsjatele) hea ideena, sest tulemusi võltsitakse kohe kiriku kasuks,” märkis Jekaterina.