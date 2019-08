Jeffrey Epsteini surm vanglakongis tekitab küsimusi

New Yorgi linnapea Bill de Blasio on nõudnud täielikku uurimist, nimetades tänast olukorda "liiga mugavaks", vahendab uudistekanal BBC.

"Mida paljud meist teada tahavad on see, mida ta teadis?" ütles de Blasio, kes kandideerib ka demokraatide presidendikandidaadiks, Iowas ajakirjanikele.

"Kui paljud teised miljonärid ja miljardärid osalesid tema ebaseaduslikus tegevuses?"

"Antud teave ei surnud koos Jeffrey Epsteiniga. Seda tuleb ka uurida," rõhutas linnapea.

Epstein leiti laupäeva hommikul vanglakongist surnuna. Tõenäoliselt sooritas mees enesetapu.

Alles mõne nädala eest leiti ta kambrist poolteadvusetuna vigastustega kaelal ja teadete kohaselt oli ta selle tõttu ka jälgimise all. Täna hommikul avastati ta oma kambrist aga taas pooduna. Arstide püüded teda tagasi elule tuua ei toonud edu.

Vabariiklasest senaator Ben Sasse ütles justiitsminister William Barrile saadetud kirjas, et "pead peavad lendama".

"Justiitsministeerium ebaõnnestus ja täna arvavad Jeffrey Epsteini kaasosalised, et nad võisid just saada ühe viimase magusa tehingu," sõnas ta.

"Iga justiitsministeeriumi inimene - alates teie peamise peakorteri töötajatest kuni öövahetuse vangivalvurini teadis, et see mees (Epstein -toim) oli enesetapu oht ja et tema tumedatel saladustel ei saanud lasta koos temaga surra," lisas Sasse.

Justiitsminister vastas, et on "tõsiseid küsimusi, millele tuleb vastata". Barr lisas, et oli Epsteini surmaga seotud uudistest "jahmunud" ja ütles, et justiitaministeerium on algatanud oma uurimise.

Epsteinile esitati juulikuu algul kriminaalsüüdistus alaealiste tüdrukute seksitööle sündimises.