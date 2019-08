Jeffrey Epsteini enese seksiorjana pidamises süüdistav naine kutsus Briti prints Andrew’d suud puhtaks rääkima

Kui tal paluti pärast kohtuistungit pressikonverentsil kommenteerida prints Andrew’ga seotut, ütles Giuffre: „Ta teab, mida ta teinud on ja ta võib seda tunnistada. Ta teab täpselt, mida ta teinud on ja ma loodan, et ta räägib selle kohta suu puhtaks.”

Prints on öelnud, et Epsteiniga kohtumine pärast viimase varasemast vangistusest vabanemist oli viga ja et ta ei näinud ega kahtlustanud kunagi kuritegelikku käitumist.

Courtney Wild, kes on väitnud, et Epstein kuritarvitas teda seksuaalselt, kui ta oli 14-aastane, ütles eile kohtus: „Ma olen vihane ja kurb. Õiglust ei ole selles asjas jalule pandud.”

Wild, kelle sõnul värvati ta Epsteini eralennukile „Lolita Expressile” massööriks, nimetas Epsteini argpüksiks, kes suutis kohtusüsteemi manipuleerida.

„Ta röövis minult mu unistused, minu võimalused teha karjääri, mida ma jumaldasin,” ütles Jennifer Araoz, kes väidab, et Epstein vägistas ta oma New Yorgi majas, kui naine oli 15-aastane. „See, et mul ei ole kunagi võimalust seista silmitsi oma kiskjaga kohtus, närib mind. Nad lasid sellel mehel end tappa ja tappa võimaluse õiglusele nii paljude teiste jaoks.”

„Ma ei lase tal võita surmas,” ütles Chauntae Davies, kelle sõnul vägistas Epstein ta oma erasaarel pärast massööriks palkamist.

Epsteini süüdistati ametlikult alla 18-aastastele tüdrukutele maksmises seksuaalaktide eest oma Manhattani ja Florida majades aastatel 2002-2005.