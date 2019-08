Jeemeni mässulised hõivasid presidendilossi

Araabia Ühendemiraatide toetatud Lõuna Üleminekunõukogu (STC) - mis soovib iseseisvat lõunaosa - teatas, et on võtnud kontrolli sõjaväelaagrite ja presidendilossi üle.

Teisel poolel olev Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas, et on reageerinud sõjalise tegevusega.

Valitsus ise nimetas Adeni hõivamist "riigipöördeks".

Koalitsiooniväed olid kutsunud STC-d üles oma positsioonidelt Adenis taanduma või seisma silmitsi edasiste meetmetega. Teadete kohaselt anti löök riigi valitsusele suunatud ohu vastu.

Ajal, kui STC kontrollis Adeni, leppisid mõlemad pooled kokku relvarahus, ent koalitsiooni tegevuse järel ei ole selle staatus enam selge.

Lõunapoolsed separatistid on võidelnud koos valitsusmeelsete jõududega suure osa Jeemeni tsiviilkonfliktist, kuid see on juba pikka aega tundunud rahutu liit.

Aden on olnud president Abdrabbuh Mansour Hadi valitsuse ajutiseks baasiks. President ise asub Saudi Araabia pealinnas Riyadhis.

Separatistliku organisatsiooni Julgeolekuvöö ametnik ütles AFP-le, et rühmitus haaras laupäeval presidendilossi ilma vastupanu kohtamata.

"Kahesajale presidendi kaardiväe sõdurile tagati turvaline pääs paleest välja," ütles ametnik.

Tunnistaja kinnitas uudisteagentuurile, et kompleks on separatistidele üle antud.

Ametnike sõnul on separatistid haaranud kontrolli ka Hadi vägedele kuuluva siseministri maja ja sõjaväekasarmute üle.

"See on kõik, [Lõuna Üleminekunõukogu] väed kontrollivad kõiki sõjaväelaagreid," ütles Hadi valitsuse ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Välisministeerium kirjeldas ülevõtmist kui "riigipööret rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse institutsioonide vastu".