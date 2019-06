Jeemeni Houthi mässulised ründasid uuesti Saudi Araabia lennuvälja

Iraani-meelsed Houthid viisid läbi mitmeid droonirünnakuid Abha regionaalse lennuvälja vastu Saudi Araabia lõunaosas, teatas Houthide telekanal. Kaks päeva varem olid Houthid võtnud vastutuse raketirünnaku eest samale lennuväljale, vahendab Reuters.

Saudi Araabia juhitud koalitsioon, mis sekkus Jeemeni kodusõtta 2015. aastal, teatas, et lõikas vahelt viis drooni, mille sihikul olid Abha lennuväli ja samas piirkonnas asuv Khamis Mushait.

Koalitsioon teatas eile, et hävitas Houthide sõjalisi objekte Houthide kontrolli all oleva pealinna Sana äärelinnas. Teatati, et operatsiooni sihikul olid Houthidega koostööd tegevate terroriorganisatsioonide väliseksperdid.

Pole teada, kas tänased droonirünnakud tõid kaasa ka ohvreid. Kolmapäevases raketirünnakus sai 26 inimest haavata.

Koalitsiooni liidrid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid süüdistavad Houthide toetamises Iraani revolutsioonilist kaardiväge ja Iraani toetatud Hizbollah’t.