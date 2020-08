Järjekordne rekordtõus: Prantsusmaal tuli juurde üle 7000 uue COVID-19 nakatunu. Valitsus ei välista üleriigilist karantiini

Viimati teatati rohkem kui 7000 koroonaviiruse juhtumist 31. märtsil, kui ööpäevaga tuvastati 7578 uut nakatunut, mis on senini ka Prantsusmaa kõigi aegade rekord, vahendab BBC.

Tervishoiuministeeriumi teatel on riik nägemas juhtumite "eksponentsiaalset" tõusu: neljapäeval tuli juurde 6111 ja kolmapäeval 5429 uut koroonaviiruse juhtumit.

Vaatamata järsule tõusule püsisid haiglaravi vajavate patsientide arv ja suremus suhteliselt stabiilsel tasemel, kuna enamus uutest nakatunutest moodustavad selle haiguse suhtes vähem haavatavad noored, teatas ministeerium.

Viimase ööpäeva jooksul jättis koroonaviiruse tõttu oma elu Prantsusmaal 20 inimest, millega surnute koguarv kasvas 30 596-ni.

Vahetult enne reedeste arvude avaldamist ütles president Emmanuel Macron, et teist üleriigilist lukkupanekut ei saa välistada juhul, kui haigestumine peaks taas kontrolli alt väljuma.

Tema sõnul üritab valitsus siiski vältida piirangute taastamist, mis pidurdaksid riigi juba niigi hapra majanduse taastumist.

"Tõkestamine on kõige karmim viirusevastase võitluse abinõu," ütles Macron, kutsudes inimesi üles suhtuma pandemiasse "väga tõsiselt".

Foto: SIPA

Hispaania ja Saksamaa on viimastel päevadel samuti teatanud rekordarvust uutest koroonaviiruse juhtumitest alates kevadest, mille tõttu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas sel nädalal haiguse uue laine eest Euroopas.

WHO Euroopa büroo peadirektor Hans Kluge ütles neljapäeval, et noored ei peaks viirusesse ükskõikselt suhtuma. "Võib juhtuda, et nooremad inimesed ei pruugi sellesse tingimata surra, kuid see on pika sabaga tornaado. See on mitmete organite haigus, seega viirus tõesti ründab kopse, aga ka südant ja muid organeid," hoiatas ta.

Talve lähenedes on noored tihedamas kontaktis ka vanemate inimestega, märkis Kluge.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel hoiatas reedel samuti, et lähikuudel muutub olukord "veelgi keerulisemaks kui praegu", kuna inimesed on saanud suve jooksul elu nautida välitingimustes.