Järjekordne rekordkasv Venemaal: ööpäevaga tuvastati pea viis tuhat nakatunut

Viirus on nõudnud Venemaal võimude teatel vähemalt 313 nakatunu elu.

Venemaa ametlikult teatatud arvud - mis on endiselt oluliselt madalamad kui Euroopa riikides - on tekitanud kahtlust. Eksperdid hoiatavad, et Venemaa testimisvõimet takistab bürokraatia, ning ametnikud tõdevad, et tegelik juhtumite arv on tõenäoliselt palju suurem, vahendab uudisteagentuur AFP.

Valdav osa nakatunuid on diagnoositud Moskvas. Alates 30. märtsist on linna kõigil 12 miljonil elanikul kästud jääda kodudesse, välja arvatud vähestel erandjuhtudel.

Moskva abilinnapea Anastasia Rakova on hoiatanud elanikke "ees ootavatest rasketest nädalatest". "Haigestumise tipp peaks saabuma järgmise kahe kuni kolme nädala jooksul," ütles Rakova reedel sotsiaalmeedias avaldatud videos.

1. maini kehtivate eeskirjade kohaselt lubatakse moskvalastel kodust lahkuda ainult selleks, et minna tööle, jalutada oma lemmikloomi, viia prügi välja või külastada oma lähimat kauplust.

Võimud karmistasid liikumispiiranguid sel nädalal, kehtestades digitaalsete lubade süsteemi, nõudes, et igaüks, kes liigub auto või ühistranspordiga, peab omama selleks vastavat luba.

Venemaal on tehtud enam kui 1,7 miljonit koroonaviiruse testi, ehkki nende usaldusväärsuses on kohati kaheldud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

