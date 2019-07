Järjekordne memoleke: Trump astus Iraani tuumaleppest välja eksriigipea Obama kiusuks

Sir Kim kirjeldas Trumpi valitsuse tegevust tuumaleppe küsimuses kui "diplomaatilist vandalismi".

Ajaleht The Daily Mail vahendas Sir Kimi sõnu, mille kohaselt vabariiklasest president Trump tundus olevat loobunud tuumakokkuleppest "isiklikel põhjustel", sest pakti oli kokku leppinud tema demokraadist eelkäija Barack Obama.

Tehingu raames nõustus Iraan piirama tundlikke tuumaenergiaalaseid tegevusi vastutasuks majanduslike sanktsioonide leevendamise eest.

Trump taganes leppest ühepoolselt 2016. aastal, öeldes, et see ei ole piisav, ja otsustas sanktsioonide taastamise kasuks.

USA poliitikat Iraani suhtes iseloomustas suursaadik "ebajärjekindla ja kaootilisena".

Ta tõdes, et „on ebatõenäoline, et USA poliitika Iraani suhtes muutub lähiajal järjepidevamaks“, sest tegemist on „lõhestunud administratsiooniga“.