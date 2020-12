Järjekordne kannapööre: koroonaga hädas Rootsi soovitab maske kanda

Juba kevadel muust Euroopast teistsuguse strateegia valinud Rootsi oli senini üks vähestest riikidest, mis ei toetanud laialdast näomaskide kandmist, ehkki Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) andis vastavasisulise soovituse juba suve hakul, vahendab AFP.

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles reedel värsketest piirangutest teatades, et rahvaterviseamet soovitab nüüd "näomaskide kasutamist ja nende kandmist ühistranspordis teatud aegadel".

Tervishoiuameti juht Johan Carlson rõhutas reedel, et maske ei tohiks siiski pidada distantsi hoidmise alternatiiviks ning et soovitus piirdub olukordadega, kus pole võimalik hoida ohutut vahemaad.

Ta väljendas ühtlasi oma jätkuvat umbusku, et see võiks koroonavastases võitluses erilisi tulemusi tuua. "Me ei usu, et sel on määrav mõju," tunnistas Carlson. "Aga antud konkreetses olukorras (ühistranspordis -toim) võib sel siiski olla positiivne mõju."

Tarbetu on Carlssoni sõnul siiski maskide kandmine värskes õhus.

Valitsusjuht teatas reedel ühtlasi, et alates jõululaupäevast, 24. detsembrist ei tohi söögikohtades ühe laua taga istuda rohkem kui neli inimest ning alkoholimüük tuleb lõpetada õhtul kella kaheksast.

"Tõsised sulgemismeetmed ei tooks kaasa mõju pikas plaanis, kuna inimesed ei aktsepteeriks neid," selgitas Löfven seda, miks riiki ei ole otsustatud hoolimata koroonakriisist teiste maade eeskujul lukku panna. Tema sõnul on just tänane Rootsi strateegia suunatud pika perioodiga toimetulemiseks.

Ametliku statistika kohaselt on koroonaviiruse tõttu Rootsis elu jätnud pea 8000 inimest, kellest 500 eelmisel nädalal.

Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf nimetas sel nädalal intervjuus Rootsi Televisioonile (SVT) 2020. aastat kohutavaks aastaks ja avaldas arvamust, et Rootsi on koroonapandeemia ajal elude päästmisel ebaõnnestunud.

„Ma arvan, et me oleme ebaõnnestunud. Meil on suur arv surnuid ja see on kohutav. See on miski, mille tõttu me kõik kannatame,” ütles kuningas. „Kui mõelda kõigile perekonnaliikmetele, kes ei ole saanud oma lahkunud perekonnaliikmetega hüvasti jätta. Ma arvan, et on raske ja traumaatiline kogemus, kui ei saa soojalt hüvasti jätta.”