Järjekordne antisemiitlik rünnak Prantsusmaal: Strasbourgis rüüstati taas holokausti memoriaali

Strasbourgi linnapea Alain Fontanel avaldas täna oma Twitteri kontol ka foto, millelt on näha, kuidas marmorist mälestusplaat on selle soklilt maha tiritud, vahendab uudistekanal BBC.

Tema sõnul on tegemist järjekordse antisemiitliku rünnakuga, mis näitab, et ajalool on komme korduda. Antisemitismi täielikuks väljajuurimiseks lubas ta aga teha kõik, mis on tema võimuses.

Alles mõne nädala eest teatas ka president Emmanuel Macron uutest abinõudest antisemitismi vastu võitlemiseks. Ta ütles juudikogukonna juhtidele, et Prantsusmaa kuulutab antisionismi – Iisraeli riigi olemasoluõiguse eitamise – antisemitismi vormiks, ja lubas, et parlament hääletab uue seaduse üle, mille eesmärk on internetis levitatava vihkamise ohjeldamine.

Veebruaris külastas Macron juudi surnuaega Strasbourg’i lähedal, kus juutide hauakividele olid joonistatud haakristid. Samal päeval kogunesid tuhanded inimesed üle Prantsusmaa meeleavaldustele juudikogukonna toetuseks.

Antisemitismijuhtumeid on Prantsusmaal viimasel ajal aset leidnud mitu: holokaustis ellujäänu Simon Veili portree määrimine, juudikalmistu rüvetamine, juudivaenulike grafitite ilmumine Pariisi tänavatele ja antisemiitlikus rünnakus hukkunud noore poisi mälestuseks istutatud puu maharaiumine.

Juudivaenulike rünnakute kasvu taga ei ole Euroopas ainult paremäärmuslus, vaid nende korraldamiselt on tabatud ka islamistlikke ja vasakäärmuslikke rühmitusi.