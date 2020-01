Jamaica ja Kuuba vahel toimus tugev maavärin magnituudiga 7,7

Maavärina kese oli kümne kilomeetri sügavusel, teatas USA geoloogiateenistus (USGS) eile, vahendab BBC News.

Hooned kõikusid ja tõukeid oli tunda kogu Kariibi mere piirkonnas, aga ohvritest teateid ei ole.

Mõned büroohooned tühjendati USA-s Miamis ja Jamaical.

Vaikse ookeani tsunamihoiatuskeskuse hoiatused mõne aja pärast tühistati. Alguses teatas keskus, et ohtlikud tsunamilained on võimalikud kuni 300 kilomeetri kaugusel maavärina keskmest ehk Belize’i, Kuuba, Hondurase, Mehhiko, Kaimani saarte ja Jamaica rannikul.

Maavärina kese asus Luceast Jamaical 125 kilomeetrit loodes.

Maa kõikumisest teatati Kuuba pealinnast Havannast, Jamaica pealinnast Kingstonist ja Miamist, mis asub keskmest enam kui 700 kilomeetri kaugusel.

Shaking from the 7.7 magnitude Caribbean Earthquake felt in high-rises as far north as Aventura, FL, just north of Miami.



📹: Michael L. pic.twitter.com/Ln41irg33l