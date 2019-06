Jälle tuli NATO hävitajatel jälgida kaht Vene lennukit Eesti lähedal

Tegemist oli juba kaheksanda korraga viimase kuue nädala jooksul, mil brittidel tuli kiirustada, et jälgida Vene Föderatsiooni sõjalennukite liikumist Eesti õhuruumi lähedal, vahendab ajaleht The Daily Telegraph.

Hävitajatel Eurofighter Typhoon tuli Ämarist välja lennata nii reedel, 14. juunil, kui laupäeval, 15. juunil: mõlemal päeval lendasid Eesti õhuruumile lähedale Vene hävitaja SU-30 ja transpordilennuk IL-76.

