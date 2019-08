Jälle! Põhja-Korea teatas vastusest lõunanaabri õppustele ja tulistas välja kaks raketti

30. juunil kohtusid kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis USA president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un, kes lubasid tuumakõnelusi jätkata. Juulis aga süüdistas Põhja-Korea välisministeerium USA-d senise kokkuleppe murdmises ja nõudis Lõuna-Koreaga plaanitud ühisõppuste ärajätmist.

Lisaks on Pyongyang hoiatanud, et võib uuesti alustada ka kaugmaarakettide ja tuumarelvade katsetusi. USA välisminister Mike Pompeo ütles eelmise nädala esmaspäeval, et loodab kõneluste jätkumist.