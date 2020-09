JÄLGI OTSE | Trump ja Biden lähevad tuliseks kiskuda ähvardaval debatil esimest korda vastamisi

74-aastane Trump asub Bideniga väitlema ajal, mil ta on jäänud arvamusküsitlustes viimasest maha ja peab jagama selgitusi seoses New York Timesi vahendusel päevavalgele tulnud maksudeklaratsioonidega, mis kirjeldavad presidenti kui sarivõlgnikku ja maksudest kõrvale hiilijat.

Avaldatud dokumentidest selgub, et nii 2016. aastal, mil Trump presidendiks valiti, kui ka 2017. aastal maksis ta pelgalt 750 dollarit ehk 643 eurot tulumaksu. Viieteistkümnest varasemast aastast kümnel ei maksnud ta üldse riiklikku tulumaksu – suuresti seetõttu, et deklaratsiooni järgi kaotas ta rohkem raha kui teenis.

Tõendid selle kohta, et Trump tasub makse oluliselt vähem kui tema keskmine töölisklassi kuuluv valija, võtab demokraat Biden tõenäoliselt jutuks ka tänaöisel debatil. Trump nimetab värsket paljastust eelduste kohaselt aga valeuudiseks, nagu ta tegi seda ka esmaspäeval, kui märkis, et „see on täielik väljamõeldis“ ja „ma maksin riigile kõvasti“.

77-aastane Biden loodab debatiga varem Barack Obama poolt hääletanud, kuid 2016. aastal Trumpi toetanud valijaid veenda selles, et ametis olev president on petis, kelle seos tööinimestega on illusoorne.

Trump on püüdnud omakorda juhtida tähelepanu Bideni tervislikule seisundile, nõudes järjekindlalt, et demokraat teeks kas enne või pärast valimisdebatti mõjuainete tarvitamist näitava testi. „Joe Biden teatas just, et ei nõustu narkotestiga. Vau, huvitav küll, miks?“ säutsus Trump.

Viimasele vastas Bideni kampaanianõunik Kate Bedingfield esmaspäeval tavapäratult järsu avaldusega. „[Endine] asepresident Biden kavatseb vastata debatiküsimustele sõnades. Kui president Trump arvab, et tema suudab esitada oma seisukohti kõige paremini uriinis, siis lasku käia. Me ei oota midagi enamat Donald Trumpilt, kes kuses võimaluse peale kaitsta 200 000 ameeriklase elu, kui jättis välja töötamata plaani COVID-19 peatamiseks,“ lausus Bideni nõunik.

Trumpi kampaania on samal ajal seadnud kahtluse alla, kas Biden üleüldse suudab pooleteise tunnise debati vastu pidada, arvestades, et teda on viimasel ajal avalikkuses harva näha. "Ausalt öeldes on latt Joe Bideni jaoks nii madalale lastud, et kui ta suudab kogu selle aja ärkvel püsida, peetakse teda tõenäoliselt juba võitjaks," ütles riigipea minia ja kampaanianõunik Lara Trump.