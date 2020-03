Jah, koroonaviirus Covid-19 on hullem kui tavaline gripp

Väide: "See pole ohtlikum kui talvine gripp"

Paljud koroonaviirusesse nakatunud ei koge halvemat kui hooajalised gripisümptomid, kuid haiguse üldprofiil, sealhulgas selle suremus, tundub tõsisem. Haiguspuhangu alguses võib ilmne suremus olla ülehinnatud, sest paljud kergemad juhtumid jäävad märkamata. Kuid WHO eksperdid leiavad, et Covid-19 puhul pole seda juhtunud. WHO rahvusvahelise erimissiooni juht Bruce Aylward ütles, et tõendid ei viita sellele, et oleme näinud ainult jäämäe tippu. Kui see täiendavate katsetega kinnitust leiab, võib see tähendada, et praegune hinnang umbes 1% suremusest on täpne. See tähendaks, et Covid-19 on umbes kümme korda surmavam kui hooajaline gripp, mis tapab maailmas hinnanguliselt 290 000–650 000 inimest aastas.

Väide: "See tapab ainult vanurid, nii et noored ei pea muretsema"

Enamik inimesi, kes pole eakad ja kellel ei ole nõrk immuunsussüsteem, ei jää Covid-19 tõttu kriitiliselt haigeks. Kuid haigusel on ikkagi suurem tõenäosus tõsiste hingamisteede sümptomite tekkeks kui hooajalise gripi korral ning on ka teisi riskirühmi - näiteks tervishoiutöötajad on haavatavamad, kuna neil on suurem oht viirusega kokku puutuda. Noorte tervete inimeste poolt tarvitusele võetud meetmetel, sealhulgas sümptomitest teatamisel ja karantiinijuhiste järgimisel, on oluline roll ühiskonna kõige haavatavamate liikmete kaitsmisel ja haiguspuhangu üldise trajektoori kujundamisel.

Väide: "Näomaskid ei aita"