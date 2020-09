Jaapanit räsinud taifuun Haishen jõudis Lõuna-Koreasse

Tühistati üle 300 lennu kümnelt lennuväljalt ja mõned rongireisid, vahendab BBC News.

Lõuna-Korea lõunaosas on taifuun jätnud elektrita ligi 5000 majapidamist, sealhulgas Jeju saarel.

Häire on antud Jejule ja Gyeongsangi provintsile.

Lõuna-Korea meteoroloogiateenistuse teatel on tõenäoline, et taifuun nõrgeneb.

Jaapanis oli kohaliku aja järgi täna kell 3 Kyushu saarel elektrita ligi 430 000 majapidamist. On suletud tehaseid, koole ja ärisid kogu Lääne-Jaapanis. Sajad lennud ja rongireisid on tühistatud. Siiski hinnatakse esialgselt, et taifuun tegi vähem kahju, kui kardeti.

32 inimest sai Jaapanis viga, sealhulgas neli evakuatsioonikeskuse akna purunemise tõttu, teatas Jaapani ringhääling NHK.

Jaapanis paluti tormi teelt evakueeruda umbes kaheksal miljonil inimesel.

Alles eelmisel nädalal räsis Jaapanit ja Lõuna-Koread üle aastate üks võimsamaid taifuune Maysak.

Uus taifuun sundis Jaapani rannikuvalvet peatama kadunud meremeeste otsingud, kelle laeva Maysak põhja viis. Alusel Gulf Livestock 1 oli 43 meeskonnaliiget ja 6000 lehma. Kolm meeskonnaliiget päästeti, kellest üks hiljem suri.