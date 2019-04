Jaapanis tehti teatavaks uue keisri troonile asumisega algava ajastu nimi

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga tegi väga oodatud nime teatavaks, hoides käes tahvlit, millele see oli kirjutatud, vahendab BBC News.

Iga Jaapani keisri valitsemisajale ehk gengo’le antakse nimi, mida kasutatakse siis lääne kalendri kõrval aastate märkimiseks.

Peaminister Shinzo Abe pöördus rahva poole, et uue ajastu nime tähendust selgitada.

Nimi koosneb kahest osast Rei ja Wa, mis tähendavad vastavalt „kord” või „käsk” ning „rahu” või „harmoonia”.

Tegemist on esimese korraga, kui nimi võetakse vanast Jaapani luuleantoloogiast Manyoshust, mitte Hiina omast, teatas Abe.

Abe selgitas, et Manyoshu sümboliseerib Jaapani „sügavat avalikku kultuuri ja pikka traditsiooni”.

„Meie riik on silmitsi suure pöördepunktiga, aga on palju Jaapani väärtusi, mis ei tohiks hääbuda,” ütles Abe.

Iga gengo nimi peaks määrama tulevaste aastakümnete tooni ning see on olulisel kohal enamiku jaapanlaste igapäevaelus. See on müntidel, ajalehtedes, juhilubadel ja ametlikel dokumentidel.

Tänasele uue ajastu nime avaldamisele eelnesid nädalaid kestnud spekuleerimine ja valitsuse ülisalajased istungid. Valitsus tegi lõpliku valiku õpetlaste ja ekspertide koostatud loetelu hulgast.

Jaapani valitsus kinnitas 2017. aasta detsembris, et praegune keiser, 85-aastane Akihito loobub 2019. aasta aprillis troonist kõrge ea tõttu ja annab valitsemise üle oma pojale, kroonprints Naruhitole.