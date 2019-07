Jaapanis süüdati animafilmistuudio – hukkus vähemalt 10 inimest

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AP

Vähemalt kümme inimest on hukkunud ja kümned viga saanud animafilmistuudio tulekahjus Jaapanis Kyotos. Kohalik meedia teatas politseile viidates, et hiljem vahistatud mees tungis Kyoto Animation Co stuudiosse, viskas sinna mingit vedelikku ja süütas põlengu.