Jaapanis põrkas kiirlaev kokku vaalaga, pea sada inimest sai viga

Õnnetus leidis aset vahetult enne saare sadamasse jõudmist, kui vaal ootamatult laevale ette sattus, raputades seda nii tõsiselt, et mitu inimest sai kukkudes ka raskelt vigastada. Jaapani rannavalve teatel vajas meedikute abi kokku 87 inimest.

Tegelikult ei ole asjaosalistel siiski täit kindlust, et kokkupõrge toimus vaalaga, ent see on tõenäoline, sest küür- ja kääbusvaalade kohalolekut täheldatakse seal piirkonnas tihti.

Alus, mille pardal oli 121 reisijat ja neli meeskonnaliiget, suutis pärast õnnetust iseseisvalt õnneks üsna lähedal asuvasse sadamasse sõita. Alus sai aga siiski kahjustada, eriti selle tagaosa, mis arvatavalt vaalalt tabamuse sai.