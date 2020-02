Jaapanis koroonaviiruse karantiinis olevalt ristluslaevalt hakati reisijaid maale lubama

Foto: Igor Beljajev, TASS

Jaapani Yokohama sadamas seisvalt ristluslaevalt hakati pärast 14-päevast koroonaviiruse karantiini reisijaid maale laskma. Laeval on viirusesse Covid-19 nakatunud vähemalt 542 inimest, millega see on suurim nakkuskolle väljaspool Hiinat.