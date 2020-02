Jaapanis karantiinis olevalt ristluslaevalt evakueeriti kaks lennukitäit ameeriklasi

Jaapani valitsus jagas laeva reisijatele 2000 iPhone’i, igasse kajutisse ühe. Nutitelefonid anti selleks, et inimesed saaksid kasutada Jaapani tervishoiuministeeriumi loodud rakendust, mis ühendab kasutajad arstide, apteekrite ja vaimse tervise nõustajatega. Väljaspool Jaapanit registreeritud telefoniga sellele rakendusele ligi ei pääse.

Hiinas suri eilsete andmete järgi Hubei provintsis viirusesse sada inimest. Täna teatati 2048 uuest haigusjuhtumist, millest 1933 registreeriti Hubeis.

Kokku on kogu Hiinas nakatunud 70 500 inimest, kellest Hubeis 58 182. Surnud on 1692 inimest.

Enamik uutest juhtumitest on diagnoositud Hubei suurimas linnas Wuhanis.

60 miljoni elanikuga provintsis on inimestel kästud kodus püsida, lahkuda on lubatud vaid hädaolukorras. Ühel isikul igast majapidamisest on lubatud kodust lahkuda igal kolmandal päeval, et osta süüa ja muid esmatarbekaupu.