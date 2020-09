Jaapani valitsev erakond valis oma uueks juhiks Yoshihide Suga, kellest saab ka peaminister

Lauri Laugen toimetaja RUS

Shinzo Abe ja Yoshihide Suga Foto: Eugene Hoshiko Pool/SIPA

Jaapani valitsev Liberaaldemokraatlik Partei valis oma uueks juhiks Yoshihide Suga, mis tähendab, et on pea kindel, et temast saab ka riigi järgmine peaminister. Senine peaminister ja erakonna juht Shinzo Abe teatas eelmisel kuul taandumisest tervislikel põhjustel.