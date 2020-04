Jaapani peaminister Abe kehtestas eriolukorra seitsmes prefektuuris

Lisaks Tokyole ja Osakale kuulutatakse eriolukord välja ka Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo ja Fukuoka prefektuurides, teatas Abe kohaliku aja järgi täna pärastlõunal, vahendab Japan Times.

„(Eriolukord) kehtib hinnanguliselt ühe kuu pikkuse perioodi,“ ütles Abe. „See eriolukorra väljakuulutamine on mõeldud selleks, et kindlustada, et tervishoiusüsteem püsiks tervena ja et paluda veelgi rohkem koostööd rahvalt, et vältida omavahelisi kontakte, et vähendada nakkamist nii palju kui võimalik.“

Abe ja tippametnikud tõrjusid varem selle meetme kasutuselevõttu, väites, et riik ei ole veel nii kriitilises punktis.

Tänase seisuga on Jaapanis nakatumisjuhtumeid ligi 3900. Nende hulka ei ole arvatud veebruaris Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess pardal olnud.

Tokyo teatas täna 83 uuest nakatumisjuhtumist. Neid oli vähem kui eelmisel kahel päeval: laupäeval 117 ja pühapäeval 143. Eile püstitati ka nakatumisjuhtumite päeva rekord.

Eriolukord ei tähenda Jaapanis liikumiskeeldu.

Prefektuuride juhtidel on volitused nõuda elanike koju jäämist ja ettevõtetelt nakkuskontrollimeetmete kasutusele võtmist. Samuti võivad nad nõuda koolide, lasteaedade, kinode ja teiste avalike asutuse suletuks jäämist. Vastav jaapanikeelne sõna tähendab tugevat ootust, et korraldust järgitakse, aga mingeid õiguslikke karistusi ei järgne, kui ei järgita.

Patsientide arvu järsu kasvu korral võivad prefektuuride juhid rekvireerida maad ajutiste meditsiiniasutuste ehitamiseks. Samuti võivad prefektuuride valitsused anda meditsiinitarvete ja toidu tarnijatele korralduse müüa oma kaupu valitsusele. Keeldumise korral võib need kaubad jõuga ära võtta.

