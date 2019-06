Jaapani minister: naistelt töö juures kõrgete kontsade nõudmine on vajalik

Nemoto vastas eile internetikampaaniale, mis on pälvinud Jaapanis tähelepanu hashtag’iga #KuToo, mis on mäng jaapanikeelsete sõnadega kutsu „king” ja kutsuu „valu”, vahendab Reuters.

Petitsiooni tervishoiuministeeriumile algatas esmaspäeval 32-aastane matusebüroo töötaja Yumi Ishikawa.

Ishikawa teatas jaanuaris Twitteris, et temalt nõutakse tööl 5-7-sentimeetriste kontsade kandmist, mis paneb ta jalad valutama.

Paljud Jaapani ettevõtted ei pruugi selgesõnaliselt naistöötajatelt kontsade kandmist nõuda, aga paljud naised teevad seda traditsioonide ja ühiskondlike ootuste tõttu.

„Ma arvan, et see kuulub nende asjade hulka, mis on üldiselt heakskiidetud kui töökohal vajalik ja asjakohane,” ütles minister Nemoto vastuseks opositsioonilise parlamendiliikme küsimusele.

Siiski möönis Nemoto, et see oleks võimu kuritarvitamine, kui tööandjad nõuaksid kõrgete kontsade kandmist naistöötajatelt, kes on viga saanud.

Ishikawa ütles täna, et Nemoto kommentaarid on toonud teema veelgi rohkem rambivalgusse, ja ta tahab, et selle üle tõsiselt arutataks.

„Näib, et mehed ei saa tegelikult aru, et kõrgete kontsade kandmine võib olla valus ja viia vigastusteni,” ütles Ishikawa. „Aga isegi kui naised viga ei saa, tahaksin ma, et selliseid ootusi peetaks võimu kuritarvitamiseks.”