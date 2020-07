Jaapani lõunasaart tabasid ulatuslikud üleujutused, mis uhtusid vette hooneid, nõudes mitmeid elusid

Võimud on andnud enam kui 200 000 inimesele korralduse piirkonnast evakueeruda ja päästjaid on saadetud abistama 10 000 sõdurit, vahendab uudistekanal BBC.

Tugevad vihmad jätkuvad ka pühapäeval.

Peaminister Shinzo Abe kutsus inimesi üles olema maksimaalselt valvsad ja ettevaatlikud.

Jaapani meteoroloogiaagentuuri teatel pole selliseid vihmasadusid piirkonnas varem nähtud.

Teadete kohaselt on kõige rängemini kannatada saanud Kumamoto ja Kagoshima prefektuurid.

Üks naine, kes otsis varjupaika evakuatsioonikeskusest, ütles, et ta poleks kunagi osanud ette kujutada, et vihm võib olla nii võimas, samas kui teine ​​ütles, et tunneb lähedalasuvast jõest tuleneva vee vibratsiooni

Kumamoto prefektuuris Ashikitas elav Haruka Yamada ütles Kyodole: "Ma nägin, kuidas suured puud ja majad vette uhtusid. Õhk on täidetud lekkiva gaasi ja kanalisatsiooni haisuga."

Telekanali NHK teatel uhtus Takinoue linnaosas vette kaheks maja.