Jaapani lähistel jäi taifuunis kadunuks tuhandeid elusloomi vedanud laev

Ülejäänud meeskonnaliikmete ja laeva otsingud jätkuvad lennukite ja patrulllaevadega. Otsinguid segavad kõrged lained ja tugev tuul, vahendab BBC News.

Meeskonnaliikmete hulgas oli 39 filipiinlast, kaks uusmeremaalast ja kaks austraallast.

Jaapani rannikuvalve teatel on päästetu filipiinlane, kes ütles, et laeva mootor seiskus, misjärel tabas seda suur laine ja alus läks ümber.

Gulf Livestock 1 lahkus Uus-Meremaalt 14. augustil ja suundus Hiinasse. Teekond pidi aega võtma 17 päeva, teatas Uus-Meremaa välisministeerium.

Eile õhtul saatis laev välja hädasignaali Jaapani Amami Oshima saarest läänes.

Gulf Livestock 1 on 139 meetrit pikk, ehitatud 2002. aastal ja Panama lipu all.

Taifuun Maysak maabus täna varahommikul Lõuna-Korea sadamalinnas Busanis. Vähemalt üks inimene on hukkunud, üle 2200 on evakueeritud ja umbes 120 000 majapidamist on jäänud elektrita.