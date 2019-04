Jaapani alla aasta vana hävitaja F-35 kukkus Vaiksesse ookeani

Ei ole teada, miks vähem kui aasta vana lennukiga kontakt kaotati ja see alla kukkus, vahendab BBC News.

„Me oleme üles korjanud osi hävitaja sabast, nii et me usume, et see kukkus alla,” ütles Jaapani kaitseminister Takeshi Iwaya ajakirjanikele.

Hävitaja jäi kadunuks kohaliku aja järgi eile kell 19.27, kui lendas 135 kilomeetri kaugusel Kirde-Jaapanis asuvast Misawa linnast.

Kontakt kaotati 30 minutit pärast lennuki õhkutõusmist Misawa lennubaasist.

Iwaya sõnul saatis piloot signaali missiooni katkestamise kohta. Veidi aega pärast seda katkes temaga igasugune side.

Päästemeeskonnad jätkavad 40. eluaastates meessoost piloodi otsinguid, teatas uudisteagentuur Kyodo.

Jaapan jättis ülejäänud 12 F-35 Misawa baasis ajutiselt maa peale.

Reutersi andmetel on tegemist alles teise alla kukkunud F-35-ga.