Jaapan võitleb koroona teise lainega: arstide väitel võib tervishoiusüsteem kokku kukkuda

Haiglad ei ole koroonaviiruse teise laine tekitatud lisakoormuse tõttu suutnud mõnda tõsiste tervisehäiretega patsienti ravida, väidavad tervishoiuametnikud, tuues näiteks hiljutise juhtumi, kus viiruse sümptomitega patsienti veeti kiirabiga 80 haigla vahel enne, kui ta lubati vastuvõtule, vahendab uudistekanal BBC.

Jaapanis, kus viiruse levik oli selle esimeses staadiumis kontrolli all, on nakatunute arv tänaseks kasvanud 10 000-ni. Covid-19 tõttu on surnud üle 200 inimese ning pealinn Tokyo on endiselt sealse leviku epitsenter.

Tokyo perearstid ja kirurgid abistavad haiglaid võimalike koroonaviirusesse nakatunud patsientide testimisel, et leevendada tervishoiusüsteemile avaldatavat survet, väidavad ametnikud. "Tegevuse eesmärk on vältida meditsiinisüsteemi kokkukukkumist," ütles perearstide liidu asejuhataja Konoshin Tamura uudisteagentuurile Reuters.

"Kõigil tuleb abikäsi sirutada. Muidu laguneksid haiglad koost," lisas Tamura.

Valitsus töötab ka testimismäära suurendamise nimel, luues drive-in võimalusi. Viimastel nädalatel on Jaapanis läbi viidud palju vähem teste kui teistes riikides ja ekspertide sõnul on see raskendanud haiguse leviku jälgimist.

Erinevalt Lõuna-Koreast - kes on suuremahulise testimise programmi kaudu viiruse suuresti kontrolli alla saanud - on Jaapani valitsus leidnud, et laialdane testimine oleks "ressursside raiskamine".

Testimist korraldavad ka kohalikud tervisekeskused - ehk seda ei tehta riiklikul tasandil - ja mõnedel neist kohalikest keskustest ei ole lihtsalt piisavalt vahendeid suuremahuliseks testimiseks, märgib kohalik meedia.

Jaapani peaminister Shinzo Abe teatas reedel, et valitsus on muutmas oma testimis- ja laiemalt juhtumite tutvustamise poliitikat. "Oleme piirkondlike meditsiiniliitude abiga otsustanud rajada testimiskeskused," ütles Abe pressikonverentsil.. "Kui perearstid on otsustanud, et testimine on vajalik, võetakse nendes keskustes proovid, mis saadetakse eraettevõtetele analüüsimiseks, vähendamaks rahvatervise keskuste koormust".