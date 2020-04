Jaapan hakkab miljonitele elanikele kaitsemaske koju saatma

Valitsus hakkab maske inimestel koju saatma posti teel järgmisest nädalast, alustades prefektuurides, kus on kõige rohkem koroonaviirusesse nakatunud patsiente, vahendab kohalik meedia.

Allikad ütlesid ajalehele The Japan Times, et meede, mille kohaselt iga majapidamine saab kaks maski, arvatakse eeldatavasti erakorralisse majanduspaketti, mille valitsus kavatseb vastu võtta järgmisel nädalal.

Riidest näomaske saab pesta ja seega on neid võimalik kasutada mitu korda järjest. Maskide väljajagamine on ette nähtud kasvava nõudluse rahuldamiseks, ütles peaminister Abe.

Valitsuse otsus põhjustas aga Jaapanis kohe poleemikat. "Mis saab, kui olete rohkem kui kahe liikmega leibkonnast?" küsisid mõned inimesed Twitteri vahendusel. Teised võrdlesid kohalikku meedet teiste riikide omadega, sh nendega, kes andsid maskide asemel rahvale rahalist tuge.

Jaapani pealinnas Tokyos on diagnoositud koroonajuhtumite arv viimase kümne päeva jooksul kolmekordistunud ja kardetakse, et rangemate meetmete kehtestamiseta võib see veelgi tõusta.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Jaapanis tuvastatud 2384 koroonaviiruse juhtumit ja 57 surma.