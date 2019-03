Jaak Madison osaleb Rootsi paremäärmusliku erakonna valimiskampaania avaüritusel

„Eesti rahvuskonservatiivset parteid EKRE saatis pühapäeval valimisedu. Partei kahekordistas oma toetust valijate hulgas 17,8 protsendini, mis pälvis suurt tähelepanu ka Rootsis. Nüüd on selge, et partei võtab osa Alternatiiv Rootsile EL-i valimiste avaüritusest Kopenhaagenis,” kuulutab erakonna veebileht.

„Mul on hea meel, et Rootsis on nüüd partei, mis töötab rootslaste ja iseseisva Rootsi heaks! Ma olen kindel, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saab teha erakonnaga Alternatiiv Rootsile koostööd Euroopa Parlamendis,” kommenteeris Madison Rootsi erakonna veebilehel.

Madisoni tulevast külaskäiku kommenteeris Alternatiiv Rootsile esimees Gustav Kasselstrand.

„Ma olen teinud kümme aastat tööd tihedama koostöö nimel natsionalistlike pardeide vahel kogu Euroopas. Seetõttu on suur au, et me saame nüüd vastu võtta oma Eesti naabrite esinduse, kui avame Euroopa Parlamendi valimiste kampaania,” ütles Kasselstrand.

Alternatiiv Rootsile teatel saabuvad neile lisaks EKRE-le külla veel kaks flaami erakonna Vlaams Belang parlamendiliiget ja Prantsusmaalt Julien Rochedy, kes juhtis varem sealse Rahvusrinde noorteorganisatsiooni.