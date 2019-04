Jaak Juske Pariisi tulekahju taustal: paraku on kurb tõsiasi, et vanad kirikud on ajaloos korduvalt põlenud

"Samas rüüstati katedraali põhjalikult juba Prantsuse revolutsiooni päevil. Ja paraku on kurb tõsiasi, et vanad kirikud on ajaloos korduvalt põlenud. Kõik Tallinna keskaegsed kirikud näiteks vähemalt korra ajaloos müürideni maha põlenud. Aga alati taastatud. Uhkena üle linna kõrguma. Ja kindlasti tõuseb tuhast ka Pariisi katedraal," on ta siiski optimistlik.

Hiljem lisas Juske, et põleng puudutab meid eriti, kuna pole küll Prantsuse imelise gootika võimsaim pühakoda, aga kindlasti kõige kuulsam. "Meist paljud on seal käinud. Ma ise viimati vaid kaheksa kuu eest. Ja otse loomulikult on selle kiriku kirjutanud meie südamesse Victor Hugo. Pariisi katedraal seob meid õhtumaise kultuuri ühe sümbolina."