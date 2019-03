ITV: May lubas vastutasuks Brexiti-kokkuleppe toetamise eest tagasi astuda

ITV andmetel ei usuta aga, et May ka päriselt ametist lahkub.

Lisaks sellele on probleem see, et kui Mayl õnnestubki veenda Brexitit toetavaid konservatiive oma muutmata kokkuleppe poolt hääletama ja tal õnnestub enda poole meelitada ja Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistiku Partei (DUP) kümme parlamendiliiget, ei ole tal ikkagi piisavalt hääli.

Isegi kui May ennast Brexiti altaril rituaalselt ohvriks toob, võivad konservatiividest Brexiti pooldajad ja DUP ikkagi tema vastu hääletada, märgib ITV.