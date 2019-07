Itaaliasse jõudis keelust hoolimata juba teine migrantide päästmisega tegelev laev

Alexi-nimeline humanitaarlaev sisenes laupäeval ebaseaduslikult Itaalia vetesse, aitamaks kaldale jõuda paadipõgenikel, kes korjati Vahemerelt peale kahe päeva eest, vahendab uudistekanal BBC.

Otsus eirata valitsuse korraldust tuli seoses „väljakannatamatute hügieenitingimustega“, mille tõttu kuulutas alus välja eriolukorra ja valis maabumiseks lähima turvalise sadama ehk Lampedusa, selgitati oma Twitteri kontol.

Laeval, mis seilab Itaalia lipu all, oli sadamas vastas politsei. Juunis võttis Rooma nimelt vastu seaduse, mille kohaselt on siseministeeriumil õigus laevadel, mida see peab ohuks julgeolekule, keelata riigi vetesse siseneda ja trahvida keelust üle astuva laeva kaptenit, omanikku ja operaatorfirmat kuni 50 000 euroga.´

„Jõud on valmis sekkuma... korralikus riigis toimuksid viivitamatult kinnipidamised ja laev arestitaks,“ säutsus parempopulistist siseminister Matteo Salvini laupäeval oma Twitteri kontol, nimetades abitöötajaid „šaakaliteks“.

„Kas ka nemad jäävad karistamata?“ küsis ta.

Alles nädala pidas riik kinni heategevusaluse Sea-Watch kapteni Carola Rackete, kes sisenes kohalike võimude keeldu eirates riiki laevaga, mille pardal oli 55 põgenikku.

Itaalia kohus otsustas aga teisipäeval, et julgeolekumäärus, mille alusel naiskapten kinni peeti, ei ole selle juhtumi puhul kohaldatav, sest Rackete tegeles inimeste päästmise, mitte smugeldamisega.