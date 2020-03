Itaalias suri koroonaviiruse tagajärjel ööpäevaga pea 800 inimest

See on suurim surmade arv ühe päeva jooksul. Neljapäeval möödus Itaalia surmajuhtumite poolest ka Hiinast.

Koroonaviirus on Itaalias tuvastatud 53 578 inimesel, mis on eilsega võrreldes kuue ja poole tuhande võrra suurem number.

Ühendkuningriigis kasvas surmajuhtumite koguarv tänaseks 233ni - ööpäevaga lahkus seal ilmast 56 inimest. Koroonaviirus on seal tuvastatud 5018 inimesel.

Hispaanias on surmajuhtude arv ööpäevaga kasvanud 285 võrra tõstes koguarvu 1378ni. Koroonaviirus on seal tuvastatud 25 374 inimesel. USA surmajuhtude arv on kasvanud 32 võrra 288ni.

Iraanis on koroonaviirus nõudnud kokku 1556 elu, möödunud ööpäeval suri 123 inimest. Prantsusmaal suri ööpäevaga 112 inimest, mis moodustab umbes viiendiku kogu surmade arvust (562).

Esimesed surmad on tänase seiuga tuvastatud ka Soomes, Bosnias, Mauritiusel. Hiljuti saime uudised ka Leedu surmajuhtumist.

Kokku on möödunud ööpäeval teatatud maailmas 1575 koroonaviirusest tingitud surmajuhtumist.