Itaalias suri eile koroonaviirusesse suurim arv inimesi päevas - 168

1004 inimest on haigusest paranenud, mis tähendab, et haigete arv hetkel on 8515. Kogu riigis on viimastel andmetel intensiivravis 877 patsienti, vahendab AFP.

Kõige rohkem surmajuhtumeid on endiselt Põhja-Itaalia Lombardia regioonis – 468. Emilia-Romagnas on surnud 85 ja Venetos 26 inimest.

Inimesi on koroonaviirusesse surnud 11 Itaalia regioonis peamiselt riigi põhjaosas.

Itaalias kehtestati eile karmid üleriiklikud meetmed koroonaviiruse leviku takistamiseks, mis hõlmavad avalike kogunemiste keeldu, erinevate avalike asutuste ja turistiatraktsioonide sulgemist ning reisipiiranguid kuni vähemalt 3. aprillini.

Tegutsema hakkasid eile ka Itaalia naaberriigid. Austria kehtestas piirangud Itaalia piiril ja Sloveenia sulges piiri Itaaliaga sootuks.

