Itaalias on jätnud koroonaviiruse tõttu elu üle 10 000 inimese. Miks on see arv nii suur?

Itaalial on alates sellest nädalast Ameerika Ühendriikide järel maailmas suuruselt teine ​​tuvastatud nakatunute arv - 105 470. USA puhul moodustavad surmad aga seni veel väiksema osa, jäädes pisut alla 1800.

Arvestades, et itaallasi ootab juba kuues rangete piirangutega nädal, tekkib paljudel küsimus: miks tundub suremus seal oluliselt kõrgem kui teistes riikides?

Eksperdid väidavad, et see sõltub mitmest tegurist, näiteks riigi suurest eakast elanikkonnast, kes on viirusele vastuvõtlikumad, ja testimismeetodist, mis ei anna täielikku pilti nakatunute kohta.

Moonutatud numbrid

Itaalia kinnitatud juhtumite arv "ei esinda kogu nakatunud elanikkonda", ütles Milano Sacco haigla nakkushaiguste osakonna juhataja doktor Massimo Galli. Tegelik number on "palju-palju suurem".

Testitakse ainult kõige raskemaid juhtumeid, mitte kogu elanikkonda - see aga tõstab protsentuaalselt surmajuhtude arvu, selgitas Galli.

Foto: Scanpix

Lombardia põhjaosas, kus on enamus nakatunutest, võetakse iga päev umbes 5000 proovi, ütles arst. Galli lisas, et see on "palju väiksem number, kui oleks tarvis", sest tuhanded inimesed ootavad endiselt oma diagnoosi kodus.

Ta ütles, et nagu mitmel pool maailmas, nii ka Itaalias takistab testide läbiviimist tõsiasi, et tervishoiutöötajatel on nappus isikukaitsevahenditest.

Teistele riikidele mõeldud tõsises hoiatuses ütles Galli: "Meil on riiklik tervishoiusüsteem, mis töötab väga hästi, eriti jõukas Lombardias - kuid see viirus on löönud isegi meie süsteemi rivist välja."

"Haiglates on tehtud imesid voodikohtade arvu mitmekordistamisel," ütles terviseekspert. Kuid meditsiinitarvikutest "on olnud puudus - ja see on suur probleem, mida tunnevad ka teised riigid".

Eakad ohus

Teine näiline põhjus, miks Itaalia surmajuhtumite arv on nõnda kõrge, on ekspertide sõnul tõsiasi, et Itaalia eakate populatsioon on väga kõrge, jäädes protsentuaalselt alla ainult Jaapanile.