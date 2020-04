Itaalias langes esimest korda hetkel Covid-19 põdevate inimeste arv

Eilse seisuga oli 108 237 inimest parajasti kas haiglaravil või paranemas kodus. Seda on 20 võrra vähem kui eelmisel päeval, vahendab BBC News.

Võimude teatel on väike, aga sümboolne langus positiivne areng.

Itaalia on Covid-19 juhtumite koguarvult USA ja Hispaania järel maailmas kolmandal kohal.

„Esimest korda oleme me näinud positiivset arengut: hetkel positiivsete arv on langenud,” teatas Itaalia tsiviilkaitseametkonna juht Angelo Borrelli ajakirjanikele.

Itaalias on USA Johns Hopkinsi ülikooli andmetel Covid-19-sse seni surnud üle 24 000 inimese.

Et kodus või hooldekodudes surevaid inimesi ametlike arvude hulka ei arvata, usuvad paljud, et tegelikud surma- ja nakatumisjuhtumite arvud on suuremad kui ametlikud.

Itaalia võimud nimetasid arve äärmiselt julgustavateks.

Nakatumisjuhtumite koguarv, mis sisaldab ka surnuid ja paranenuid, kasvas vaid üle 1,2%, mis on samuti väikseim arv pärast puhangu algust. Surmajuhtumeid oli eile 454, mida on pühapäevasest arvust veidi rohkem.

Kuigi nakatumisnumbrid annavad põhjuse optimismiks, on suremus siiski visalt suur.

Langevat trendi näitavad ka intensiivravil viibijate arvud.

