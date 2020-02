Itaalias koroonaviirusesse nakatunute arv kahekordistus, riik rakendas karmi karantiini

Itaalia võimud kardavad, et viirus on jõudnud Lombardia ja Veneto üksikjuhtumitest kaugemale, muutes selle leviku raskesti kontrollitavaks. "Antud viiruse nakkavus on väga tugev ja üsna virulentne," ütles Lombardia tervisejuht Giulio Gallera.

Hiina tervishoiuasutused teatasid laupäeval surmajuhtumite arvu ja koroonaviiruse uute juhtude vähenemisest. Tänase seisuga on kinnitatud umbes 76 392 juhtumit, sealhulgas 2348 surma. Kuid väljaspool Hiinat on hakanud viirus senisest kiiremini levima, omamata selget seost viimasega, mis tekitab Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) tõsist muret.

WHO juhi Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul on nende mure suurim nõrkade tervishoiusüsteemidega riikide pärast, ennekõike Aafrikas.

Lõuna-Korea teatas pühapäeval, et seal on viiruse tagajärjel surnud neljas inimene ja kinnitatud juhtumite arv on tõusnud üle 550, mida on rohkem kui 100 juhtumi võrra enam kui päev varem.