Itaalias kasvas koroonaviirusesse nakatunute arv üle tuhande

Peale selle teatasid Itaalia ametivõimud, et 29 inimest on koroonaviiruse tõttu hukkunud, 8 neist viimase ööpäeva jooksul.

Lisaks Itaaliale kasvas koroonaviirusesse hukkunute arv viimase ööpäeva jooksul Hiinas, Lõuna-Koreas, Iraanis ja USA-s. USA-s oli tegemist esimese koroonaviiruse surmajuhuga.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on koroonaviiruse suremus kuni kaks protsenti. 29. veebruariks oli koroonaviirus jõudnud 63 riiki, haigus levib WHO hinnangul ühelt haigelt inimeselt edasi kahele-kolmele inimesele.