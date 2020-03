Itaalias kasvas koroonaviiruse surmajuhtumite arv päevaga 475 võrra

Lombardias registreeriti ühe päevaga 319 surmajuhtumit, vahendab BBC News.

Itaalia on olnud lukus ligi kaks nädalat. Inimestel on kästud kodus püsida, aga surmade arv on jätkanud kasvu.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hädaolukordade direktor Mike Ryan ütles, et selle põhjus on ilmselt „hämmastav“ nakatumisjuhtumite arv tervishoiusüsteemi sees ning suur eakate osakaal elanikkonnas.

Hispaanias on nüüd 598 surma- ja 13 716 nakatumisjuhtumit. Algatati juurdlus vähemalt 17 Madridi-lähedase hooldekodu asuka surma kohta. Seal on ka kümneid nakatumisjuhtumeid.

Prantsusmaal kasvas kinnitatud nakatumiste arv teisipäeval 16% ja jõudis 7730-ni. Surmajuhtumite arv kasvas 175-ni. Vaid 7% surnutest on alla 65-aastased.