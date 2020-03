Itaalias hakatakse koroonapiiranguid eiravaid inimesi püüdma droonide abil

CNN vahendab, et Itaalia lennuliiklusteenistus kinnitas korralduse, mille kohaselt võivad ametivõimud inimeste järele luuramiseks kasutada droone. Korralduses märgiti, et arvestades eriolukorda ja politseinike palveid, tullakse nüüd vastu ja lubatakse droone kasutada.

9. märtsil laiendas Itaalia koroonaviirusevastaseid erakorralisi meetmeid, mis hõlmavad reisipiiranguid ja avalike kogunemiste keeldu, kogu riigile.

Meetmed sisaldavad näiteks kõigi avalike kogunemiste keelamist ja kogu riigisisese liikumise peatamist, kui tegu pole just tööks vajaliku liikumise või hädaolukorraga. Praegu on õige aeg kodus istuda, on võimuesindajad korduvalt rõhutanud.

Ometi pole viirusepuhang vaibunud ja paljud inimesed vilistavad keeldudele. Rikkumiste korral on nüüdseks kehtestatud ka karmid karistused, lisaks rahatrahvile on võimalik ka vanglakaristus kuni kuus kuud.

Viimastel andmetel on Itaalias viirusesse nakatunud 63 927 inimest, surnud on neist 6077.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!