Itaalias avastati uue koroonaviiruse kolle: nakatunute arv neljakordistus, kümme linna karantiinis

Kümne Itaalia linna tänavad olid laupäeval inimtühjad, väljas oli näha vaid üksikuid inimesi. Kauplused, koolid ja erinevad avalikud asutused jäävad samuti teadmata ajani suletuks.

Casalpusterlengo raekoja juures asuval suurel elektroonilisel teadetetahvlil seisis hoiatus: "Koroonaviirus: elanikkonda kutsutakse ettevaatusabinõuna siseruumidesse jääma".

Terviseminister Roberto Speranza sõnul selgitavad ametivõimud välja need isikud, kes on viirusega kokku puutunud, ja testib neid kõiki, "kuna see on kõige tõhusam viis viiruse ohjeldamiseks".

Esimene linn, mis karantiini pandi, oli 15 000 elanikuga Codogno, kus kolm inimest andsid viiruse suhtes positiivse testi, sealhulgas 38-aastane mees ja tema naine, kes on kaheksandat kuud rase.

Pereisa oli selle kuu alguses einestanud koos mehega, kes oli jaanuaris Hiinas käinud ja kellel hiljem ilmnesid hiljem gripilaadsed sümptomid, ent kes andis viiruse suhtes negatiivse testi, teatas Itaalia meedia.

Vähemalt 14 nakatunu seisund on raske.

Juhtumite arv kasvab

Lombardia piirkonna esindajate sõnul paigutati pärast uute juhtumitega kokkupuutumist umbes 250 inimest isolatsiooni ja 60 mehe kolleegile on tehtud viiruse test.

Trenordi kohalik raudteefirma teatas, et rongid ei peatu enam kolmes piirkonna jaamas.

Vahepeal teatasid Iraani ametivõimud kahe viimase päeva jooksul 18 uuest koroonaviiruse juhtumist ja neljast surmast, vahendas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Lõuna-Koreas on kahe päevaga juhtumite arv teinud samuti neljakordse tõusu, kasvades laupäeval 433-ni.

Kuigi uudse koroonaviiruse (ametlikult tuntud kui Covid-19) juhtumite arv on veel väike, oleme "mures selliste haigestunute pärast, kellel pole selget seost Hiinaga", ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Neli surmajuhtumit nii lühikese aja jooksul tekitavad ka muret, et Iraanis on nakatunuid rohkem.